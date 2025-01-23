DOLAR
35,66 -0,02%
EURO
37,18 -0,09%
ALTIN
3.144,68 0,41%
BITCOIN
3.617.682,98 2,78%

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Duruşmalar 2 Aydan Fazla Ertelenmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, duruşmaların iki aydan fazla ertelenmemesi gerektiğini ve bazı uyuşmazlıkların duruşma olmadan çözüleceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Duruşmalar 2 Aydan Fazla Ertelenmeyecek

Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni düzenlemeler kapsamında duruşmaların 2 aydan fazla ertelenmemesi gerektiğini açıkladı. Ayrıca, belirli uyuşmazlıkların duruşma yapılmadan çözümlenmesine de vurgu yaptı.

Duruşma Süreçlerinin İyileştirilmesi

Yapılan bu açıklama, hukuki süreçlerin hızlandırılması ve adaletin daha etkin bir şekilde sağlanması amacıyla atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Erdoğan, bu düzenlemeler ile hem mahkemelerdeki yoğunluğun azalacağını hem de dava süreçlerinin daha hızlı sonuçlanacağını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noterlik Kanunu Açıklaması
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargı Reformu Stratejisi Açıklamaları
4
Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov Suriye'yi Ziyaret Etti
5
Fransa, Cenin'deki İsrail Saldırıları Nedeniyle Derin Endişe İçinde
6
İsrail Güçleri Cenin Mülteci Kampı'nda 5 Evi Ateşe Verdi
7
Botsvana: Afrika'nın Örnek Demokrasi Modeli

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları