Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düzensiz Göçle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Düzensiz Göçle Mücadele Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzensiz göçle mücadele konusundaki kararlılığını yineleyerek, "Hudutlarımızın güvenliğini namusumuz bilip koruyacağız. İlave tedbirlerle daha da tahkim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, ülkesinin sınır güvenliğine büyük önem verdiğini, alınacak yeni tedbirlerle bu güvenliğin daha da arttırılacağını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.