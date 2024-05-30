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Cumhurbaşkanı Erdoğan Efes-2024 Tatbikatı’nda konuştu: “Teröristan’a izin vermeyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efes-2024 Tatbikatı’na katıldı ve etkinlikte konuştu. Buradaki açıklamasında Erdoğan, “Suriye ve kuzeyinde teröristan kurulmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 30.05.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan Efes-2024 Tatbikatı’nda konuştu: “Teröristan’a izin vermeyiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Efes-2024 Tatbikatı'na katıldı ve burada bazı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Türkiye’nin güney sınırlarının hemen ötesinde, Suriye ve kuzeyinde terör örgütü tarafından teröristan kurulmasına kesinlikle izin vermeyiz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamalarda öne çıkan başlıklar ise şu şekilde:

“Bize uzatılan eli havada bırakmayız”

“Biz kavganın değil barışın ve iş birliğinin yanındayız. Aynı coğrafyada bulunduğumuz bu ülkelerle yan yana yaşamak istiyoruz. Hiçbir ülkeye husumet beslemiyor, kimsenin toprağına göz dikmiyoruz. Bize uzatılan eli de havada bırakmayız. Dostlarımızın sayısı artsın diye pek çok adım atıyoruz.”

“Teröristan kurulmasına izin vermeyiz”

“Çatışma ve krizlerin yoğun olduğu bir coğrafyadayız. Karadeniz komşularımız Rusy ve Ukrayna arasındaki savaş üçüncü yılında. Suriye’de ise kaos hakim. Örgütün Suriye uzantısı, teröristan kurmayı hedefliyor ve bölgeyi tehdit ediyor. bu durumu yakından takip ediyoruz. Türkiye’nin güneyinde, Suriye’de teröristan kurulmasına izin vermeyeceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa daha önce yaptık, yine yaparız. Ülke güvenliği söz konusu ise hiçbir tehdide boyun eğmeyiz. Irak’ta da çatışmalar sürüyor. Onlara da destek vereceğiz.”

“İnsanlığın bittiği nokta”

“İsrail’in Gazze’ye yönelik hain saldırıları giderek artıyor. Mülteci kampına yönelik düzenlenen o hava saldırısı, insanlığın bitmiş olduğu noktadır. Bu vahşeti haklı gösterebilecek hiçbir sebep olamaz. Savaşın da bir hukuku, ahlakı, bir sınırı var. Bu dehşet verici tablo karşısında, Türkiye elinden geleni yapıyor. Ateşkes için elimizden geleni yapacağız. Filistin Devleti’ni tanıyan ülkelerin tümüne teşekkür ediyoruz.”

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