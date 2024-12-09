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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimde Uluslararası Başarı Yükseliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, matematik ve fen alanında Türkiye'nin uluslararası başarılarının artacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 19:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimde Uluslararası Başarı Yükseliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası izleme araştırmalarında Türkiye’nin matematik ve fen alanındaki başarılarının yükseldiğini duyurdu. 4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin başarı grafiğinin artış gösterdiğini ifade eden Erdoğan, bu gelişmenin yeni eğitim modeli sayesinde hızlanacağını belirtti.

Eğitim Modelinin Etkisi

Erdoğan, Türkiye'nin eğitim sisteminde gerçekleştirdiği reformların meyvelerini vermeye başladığını vurgulayarak, gelecekte eğitimde daha fazla iyileşme öngördüklerini söyledi. Bu bağlamda, öğrencilerin uluslararası düzeyde daha rekabetçi olmasının önemine dikkat çekti.

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