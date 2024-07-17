Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ehlibeyt sevgisi Peygamberimizin bir emridir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması" programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Ehlibeyt sevgisinin Peygamberimiz Hz. Muhammed'in bir emri olduğunu ve Türk milletinin bu aziz hatıraya yüzyıllardır layıkıyla sahip çıktığını belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mah-ı Muharrem'in 10. gününde, diğer adıyla Aşure Günü'nde, bir sofra etrafında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öncelikle Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya salat, Onun ehlibeytine ve her biri kutup yıldızlarımız olan dostlarına selam olsun diyorum." ifadesini kullandı.



Erdoğan, Hz. Hüseyin ve 72 yoldaşının şehadetlerinin 1385. yıl dönümünde Kerbela şehitlerini rahmetle andı. Muharrem Ayı'nın Müslümanlar için rahmet ve bereket ayı olduğunu hatırlatan Erdoğan, aynı zamanda bu ayın Kerbela Çölü'nde yaşanan büyük acının ve matemin de ayı olduğunu vurguladı.



HİCRİ 61 YILINDA KERBELA KATLİAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hicri 61 yılında, 10 Muharrem gününde Kerbela'da yaşanan katliamın, 14 asır sonra bile halen hüzünle hatırlandığını belirtti. Resulü Ekrem Efendimiz'in torunları İmam Hasan ve İmam Hüseyin'i "dünyadaki reyhan çiçeklerim" diye sevdiğini, onları öpüp koklamaya doyamadığını ve gözünden bile esirgediğini dile getirdi.

Erdoğan, Peygamberimizin "Beni, Allah'ı sevdiğiniz için, ehlibeytimi de beni sevdiğiniz için sevin" buyurduğunu hatırlatarak, Ehlibeyt sevgisinin Peygamberimizin bir emri ve çok kıymetli bir hatıra olduğunu söyledi. Türk milletinin yüzyıllardır bu aziz hatıraya layıkıyla sahip çıkmanın gayreti içinde olduğunu ifade eden Erdoğan, Ehlibeyt muhabbetinin millet olarak ezeli ve ebedi kardeşliğimizin mayası olduğunu belirtti.



BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu masadaki birlikteliği "kalplerdeki ehlibeyt sevdasının bir nişanesi olarak" değerlendirdiğini belirtti. Muharrem orucunu açmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, Allah'tan Mah-ı Muharrem oruçlarını kabul etmesini dileyerek, "Rabb'im, Hz. Hüseyin ve dostlarının matemini paylaşan canların dünya ve ahiretlerini mamur eylesin. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı. Katılımcılar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda bir araya gelerek, Muharrem Ayı'nın anlam ve önemine ilişkin düşüncelerini paylaştı.



EHLİBEYT SEVGİSİNİN ÖNEMİ

Ehlibeyt sevgisi, Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin sembolü olarak kabul edilir. Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi, İslam tarihindeki en trajik olaylardan biri olarak bilinir ve bu olayın anılması, Müslümanlar arasında derin bir saygı ve hüzünle yapılır. Erdoğan'ın konuşmasında vurguladığı Ehlibeyt sevgisi, Türk milletinin bu önemli hatıraya verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi.

Muharrem Ayı, İslam takviminde önemli bir yere sahiptir. Aşure Günü olarak bilinen 10 Muharrem, İslam tarihinde birçok önemli olayın gerçekleştiği bir gün olarak kabul edilir. Bu gün, Müslümanlar için hem rahmet ve bereketin, hem de Kerbela'da yaşanan büyük acının hatırlandığı bir gün olarak kutlanır.

