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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomi Programının Başarılarından Bahsetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uyguladıkları ekonomi programının faydalarını yavaş yavaş görmeye başladıklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 03:18
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 03:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomi Programının Başarılarından Bahsetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomi Programındaki İlerlemeleri Açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son bir yıl içerisinde hayata geçirdikleri ekonomi programının başarılarına dikkat çekti. Erdoğan, "Güçlü bir şekilde desteklediğimiz ve son 1 yıldır uygulamakta olduğumuz ekonomi programının meyvelerini topluyoruz," dedi.Ekonomi programının etkileri yansımaya başladı

Erdoğan'ın açıklamaları, Türkiye ekonomisinin performansında gözle görülür iyileşmelerin yaşandığını göstermekte. Yatırımların artması ve istihdam imkanlarının genişlemesi, programın getirdiği olumlu sonuçlar arasında yer alıyor.

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