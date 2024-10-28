Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomideki İyileşmeyi Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Durumu Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgelerindeki çatışma ve gerilimlere, aynı zamanda gelecekle ilgili karamsar senaryolara rağmen ekonominin temel göstergelerinde devam eden iyileşmenin altını çizdi.

Ekonomik İyileşme Devam Ediyor

Erdoğan, yaptığı açıklamalarda, ülke ekonomisinin dayanıklılığının bu zorlu koşullarda belirginleştiğini belirtti. Ekonomideki olumlu gelişmeler, hükümetin uyguladığı politikaların başarısını gösteriyor.

Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı, vatandaşların daha iyi bir geleceğe ulaşmaları için gereken adımları atmaya devam edeceklerini vurguladı.