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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik Gelişmeleri ve Muhalefeti Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Merkez Bankası rezervleri ve muhalefet eleştirileri hakkında konuştu.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 21:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik Gelişmeleri ve Muhalefeti Değerlendirdi

Ekonomik Gelişmelerin Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın rezervlerinin düzenli olarak arttığını belirtti. Erdoğan, geçen hafta brüt rezervlerin 163,5 milyar dolara ulaştığını ve bu seviyenin şimdiye kadarki en yüksek olduğunu söyledi.

22 Yıldır Kesintisiz Hedef

Erdoğan, "Bizim 22 yıldır durduğumuz yer bellidir. Biz, kaderini ülkenin ve milletin kaderiyle özdeşleştirmiş bir hükümetiz." diyerek iktidarlarının değişmeyen çizgisini vurguladı. Ayrıca, muhalefet partilerine yönelik eleştirilerde bulunarak, değişim ihtiyacını dile getirdi.

Muhalefet Eleştirisi

"Hadi zihniyet değişmiyor, bari en azından üslup değişsin, tarz değişsin, söylem değişsin." diyen Erdoğan, muhalefetin 2025 bütçesi görüşmelerinde yapıcı eleştiri yerine karşı duruş sergilediğini belirtti. Bu bağlamda, muhalefetin yetersizliğini ve statükoya bağlılığını eleştirdi.

Bütçe Görüşmeleri ve Teşekkür

Erdoğan, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bütçe hazırlıklarında emeği geçen kamu kurumlarına teşekkür etti. AK Parti ve MHP Grubu’na, bütçe görüşmelerindeki dirayetli duruşları için ayrıca şükranlarını sundu.

2025 Stratejisi

Erdoğan, ekonomi alanında da müjdeler verdi. İstihdamın bir milyon kişi arttığını ve işsizlik oranının yüzde 8,8'e düştüğünü ifade etti. Ekonomi programlarının önümüzdeki dönemde daha fazla olumlu etkisini göstereceğini belirtti.

Dış Politika ve Bölgesel Gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde dış politikada yoğun bir gündemleri olduğunu ifade ederek, uluslararası ilişkilerdeki adımlar ve iş birliklerini de açıkladı. "Doğu Afrika bölgesi uzun yıllardır gerilim ile gündeme geliyor. Bu sinsi senaryoların halen devrede olduğunu çok iyi biliyoruz."

Emekliler ve İstihdam Açıklamaları

2024'ün “Emekliler Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatan Erdoğan, emeklilerin hayat kalitelerini artırmak için çalışacaklarını vurguladı. "Yaşanan her sıkıntının farkındayız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme noktasında kararlıyız," dedi.

Katar ile İşbirliği

Erdoğan, dost ülke Katar ile ilişkileri güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, Suriye'nin yeniden yapılandırma çabalarına destek vereceklerini dile getirdi. Ayrıca, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile olan görüşmeleri değerlendirerek, desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

(Sürecek)

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