Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elektrikli Araç Yatırımları İçin Türkiye'yi Tercih Edin Dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elektrikli Araç Vizyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, global otomotiv endüstrisinin geleceği olan elektrikli araçların önemine dikkat çekti. Yapılan açıklamada, büyük ölçekli otomobil üreticilerinin Türkiye'de yapacağı yatırımlara ilişkin bazı önemli bilgiler paylaşmayı ihmal etmedi.

Elektrikli Araç Yatırımları İçin Türkiye'nin Avantajları

Erdoğan, "Küresel otomotiv firmaları ve diğer büyük ölçekli araç üreticilerinin elektrikli araç yatırımlarını Türkiye'ye yöneltmesinin önünü açtık," diyerek, Türkiye'nin otomotiv alanındaki potansiyelini öne çıkardı. Bu yatırımların Türkiye'nin ekonomisine ve istihdamına olumlu katkılar sağlamasını beklediklerini vurguladı.

Geleceğe Yatırım Yapma Zamanı

Erdoğan, Türkiye'nin elektrikli araç üretimi konusundaki stratejileri ve hedefleri doğrultusunda, yatırımcıların Türkiye'yi bir cazibe merkezi olarak değerlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.