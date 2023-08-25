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Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammı için beklenen tarihi açıkladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammı için beklenen tarihi açıkladı
Milyonların gözü emekli maaşlarına gelecek zamma çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda birçok konuya değindi. İşte Emlak ve kira piyasasında ki düzenlemeler ve zamlar hakkında tüm detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs'taki seçim sonuçları üzerinden muhalefete karşı eleştirilerde bulunurken seçimlar aylar önce sonuçlanırken 28 Mayıs'ın Türk siyasetindeki artçı sarsıntılarının devam ettiğine değindi. Ekonomide ki son durum hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, otomobil piyasasındaki fiyatların yavaş yavaş stabil tutulması için çalışmalar yapılırken emlak ve kira piyasasındaki dengeni yakın zamanda kurulacağını belirtti.

''CHP SEÇMENİNDEN ÖZÜR DİLESİNLER''

siyasi ahlak dersi verenlerin gerçek yüzü ortaya çıkarken büyük skandalın henüz kamuoyuyla paylaşılmadığını söyleyen Erdoğan, seçimlerde bu zamana kadar her gün ülkenin uçurumdan döndüğü görülürken bize laf söylemek yerine CHP seçmenlerinden özür dilesinler ifadeleri kullanıldı.

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Otomobil sektörü üzerinden fiyatlar dengede tutulmaya başlanırken emlak ve kira piyasası ise yakından takip ediliyor. Milyonlarca emeklinin gündeminde zamlar yer alırken serzenişlerinde farkında olduğunu belirten Erdoğan, gerekli adımların yıl sonuna kadar atılacağı müjdesini verdi. 

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