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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet ve Jandarma Araçlarının Hizmete Alım Töreninde Konuştu

Erdoğan, güvenliğin sağlanması, terörle mücadele ve yeni araçların hizmete alınması üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet ve Jandarma Araçlarının Hizmete Alım Töreninde Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güvenlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen jandarma ve emniyet araçlarının hizmete alım töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 2024 yılı içerisinde terörle mücadelede gerçekleştirilen operasyonları aktardı.

Terörle Mücadeledeki Başarılar

Erdoğan, "2024 yılı içerisinde PKK, FETÖ, DHKP/C ve DEAŞ’a karşı toplam 35 bin 500 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 825 terörist etkisiz hale getirildi, 70 terör eylemi engellendi," dedi.

Güvenlik, Ekonomik Kalkınmanın Temelidir

Konuşmasında güvenliğin insan ihtiyaçları hiyerarşisindeki önemine dikkat çeken Erdoğan, "Huzur ve emniyetin olmadığı bir yerde ne devlet ne demokrasi ne de ekonomik kalkınma olabilir," dedi.

Yerli ve Milli Teknoloji ile Güçlenen Güvenlik

Erdoğan, terörle mücadelenin yanı sıra mafya ve organize suçlarla da kararlılıkla mücadele edildiğinin altını çizerek, "Savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı azaltmak için çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

Huzur ve Güven Birlikte Sağlanır

"Türkiye'nin huzurundan en ufak bir taviz veremeyiz," diyen Erdoğan, devletin ve güvenlik birimlerinin kamu düzenini korumak adına her türlü tedbiri alacağını vurguladı.

Gelecek İçin Süregelen Mücadele

Erdoğan, "Kendini devletten üstün görenlere karşı taviz vermeden mücadele edeceğiz," şeklinde konuştu. Yeni araçların güvenliğe katkı sağlayacağını ve tüm güvenlik birimlerinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Programın Detayları ve Katılımcılar

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da konuşma yaptığı törene, İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş dua etti. Tören sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni araçların geçişini el sallayarak uğurladı.

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