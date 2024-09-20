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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet ve Jandarma Araçlarının Yenilenmesini Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7204 yeni aracın emniyet ve jandarma teşkilatlarına kazandırıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 15:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet ve Jandarma Araçlarının Yenilenmesini Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emniyet ve Jandarma Araçları Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204 yeni aracın hizmete alım töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Güvenlik Faaliyetlerinin Etkinliğini Artıracak Araçlar

Erdoğan, ekonomik ömrünü tamamlayan emniyet ve jandarma araçlarının yenilendiğini belirterek, "Bu araçlardan 5001 tanesi emniyet teşkilatımız, 2203 tanesi ise jandarma teşkilatımız tarafından kullanılacak. Bu yenilikler, asayiş, terör ve uyuşturucuyla mücadele gibi alanlarda güvenlik faaliyetlerimizin etkinliğini artıracaktır," dedi.

Emniyet Güçlerine Teşekkür

Cumhurbaşkanı, "Tüm emniyet güçlerini selamlıyorum. 85 milyonun güvenliği için fedakarca çalışan emniyet ve jandarma teşkilatımız, milletimizin gurur kaynağıdır. Huzur ve güven içinde yaşayabiliyorsak, bu, gece gündüz çalışan güvenlik güçlerimizin sayesindedir," ifadelerini kullandı.

Yeni Araçların Önemine Vurgu

Erdoğan, "Toplamda 7204 yeni taşıt, emniyet ve jandarma birimlerimizin emrinde olacak. Bu araçlar, güvenlik işlevlerini güçlendirerek, daha etkili hizmet sunmamıza yardımcı olacaktır," dedi. Ayrıca yeni araçlarla birlikte, güvenlik birimlerinin teknolojik kapasitesinin de artırılacağını belirtti. Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni araçların emniyet güçleri için hayırlı olmasını diledi ve güvenliğin tesisinde sadece insan kaynağı değil, aynı zamanda araç ve teknolojinin de önemine dikkat çekti.

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