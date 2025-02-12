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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da Onuruna Verilen Yemeğe Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile resmi yemekte bir araya gelerek dostluk mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 12:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da Onuruna Verilen Yemeğe Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da Resmi Yemekte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından onuruna verilen resmi öğle yemeğine iştirak etti. Yemek, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı bir şekilde gerçekleşti.

Ortak Basın Toplantısı Sonrası Yemek

Erdoğan ve Subianto, yemeğe geçmeden önce düzenledikleri ortak basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdiler. Yemekte, Erdoğan, Subianto'ya sıcak ve nazik ev sahipliği için teşekkürlerini sundu. İki lider, bu yıl birçok kez bir araya gelerek ikili ve küresel meselelerde görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Endonezya'nın Gelişimi ve İşbirliği Daveti

Erdoğan, "G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 2022'nin kasım ayında ziyaret ettiğim Endonezya'nın her defasında gelişip, büyüdüğünü görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum" dedi. Ayrıca, Endonezya'nın Subianto liderliğinde, önümüzdeki 10 yıl içinde dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına gireceğine olan inancını vurguladı.

4. Antalya Diploması Forumu Daveti

Erdoğan, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin ilk toplantısını tamamladık. İnşallah sizleri de 11-13 Nisan'da düzenleyeceğimiz 4. Antalya Diploması Forumu'na bekliyorum" diye konuştu.

Togg Hediye Edildi

Yemekte, Erdoğan, Türk sanayisinin ulaştığı seviyeyi temsil eden yerli elektrikli otomobil Togg'u Subianto'ya hediye etti. "Togg'u ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının nişanesi olarak kabul etmeniz bizleri sevindirecektir. Rabb'im aramızdaki dayanışmayı ve muhabbeti daim eylesin, 1 Mart'ta kavuşacağımız Ramazan-ı Şerifinizi şimdiden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Önemli İsimler Yemeğe Katıldı

Yemekte; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve diğer önemli isimler de yer aldı.

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