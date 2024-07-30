Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'nın Cumhurbaşkanı Subianto ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezya'nın Yeni Lideri Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhuriyeti'nin yeni seçilmiş lideri Prabowo Subianto ile bir araya geldi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi ve önemli konular masaya yatırıldı.

İkili İlişkiler ve Uluslararası Konular

Görüşmede Türkiye ile Endonezya arasındaki ikili ilişkilerin geçmişten gelen köklü kültürel bağlarla güçlendiği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin savunma sanayi, ekonomik ve enerji alanlarındaki işbirliğinin her alanda devam edeceğini belirtti.

Bölgesel ve Küresel Sorunlar

Erdoğan, görüşme sırasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca, Endonezya ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, G20 ve MIKTA gibi uluslararası platformlarda daha aktif bir işbirliği içinde olmaları gerektiğini ifade etti.

Filistin topraklarındaki huzursuzluk ve İsrail zulmü hakkında endişelerini dile getiren Erdoğan, Gazze'ye acil insani yardım ulaştırılması konusunda İslam ülkelerinin çabalarını artırması gerektiğini vurguladı.