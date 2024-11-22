DOLAR
34,55 -0,18%
EURO
36,03 0,56%
ALTIN
2.996,52 -1,25%
BITCOIN
3.376.176,72 0,36%

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji Kalkınmanın Lokomotifidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji, ulaştırma ve haberleşmenin kalkınmanın temel unsurları olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji Kalkınmanın Lokomotifidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Enerji Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada enerji, ulaştırma ve haberleşme unsurlarının, kalkınmanın lokomotifi olduğunu belirtti. Erdoğan, sanayileşme ve gelişmenin temel şartının yine enerji olduğunu vurguladı.

Kalkınmanın Temeli: Enerji

Erdoğan, enerji sektörünün sadece ekonomik büyüme açısından değil, aynı zamanda sosyal kalkınma açısından da kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, ülkeye yapılan yatırımların, ilerleyen süreçte daha büyük dönüşümlere yol açacağına inandığını dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kılıçdaroğlu, Ankara Adliyesi'nde Savunma Yaptı: 'Devletimi ve Milletimi Sevmekten Vazgeçmeyeceğim'
2
Çin, ABD'yi Gazze'de Veto ile İnsanlık Vicdanının Karşısında Yer Almakla Suçladı
3
Çanakkale'de Feribot Seferlerinde Fırtına Nedeniyle İptaller Yaşanıyor
4
Çorum Valisi Çalgan, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ı Unutmadı
5
G7, Netanyahu ve Gallant Hakkındaki UCM Tutuklama Emrini Görüşecek
6
Kanada, UCM'nin Netanyahu Kararının Ardından Uluslararası Hukuka Uymaya Çağırdı
7
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi TBMM'de Tartışılıyor

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak