Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji Kalkınmanın Lokomotifidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Enerji Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada enerji, ulaştırma ve haberleşme unsurlarının, kalkınmanın lokomotifi olduğunu belirtti. Erdoğan, sanayileşme ve gelişmenin temel şartının yine enerji olduğunu vurguladı.

Kalkınmanın Temeli: Enerji

Erdoğan, enerji sektörünün sadece ekonomik büyüme açısından değil, aynı zamanda sosyal kalkınma açısından da kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, ülkeye yapılan yatırımların, ilerleyen süreçte daha büyük dönüşümlere yol açacağına inandığını dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.