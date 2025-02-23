Cumhurbaşkanı Erdoğan Enflasyon Hedefini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun düşüş hızının artacağını ve alım gücünün yükseleceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Enflasyon Hedefini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enflasyon Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon oranlarının düşmesine dair umut verici açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Enflasyondaki düşüş hızlanarak devam edecek. Enflasyon düştükçe, alım gücü daha artacak; bunun olumlu etkisini 85 milyon bizzat görecek" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, vatandaşlar arasında enflasyonla ilgili belli bir umut yarattı. Ekonominin gidişatı hakkında bilgi veren Erdoğan, alınacak tedbirler ile alım gücünün artacağına dair güvence verdi.

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