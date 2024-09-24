Cumhurbaşkanı Erdoğan Enflasyonla İlgili Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enflasyon Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla ilgili yaptığı son açıklamada, "Tüm dünyayla birlikte ülkemizin de sorunu olan enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş sürecine girdik," ifadelerini kullandı.

Ekonomik Süreç ve Hedefler

Erdoğan, uluslararası ekonomik zorluklar karşısında Türkiye'nin güçlü duruşunu koruduğunu belirtti ve enflasyonla mücadelede izlenen politikaların etkili sonuçlar vermeye başladığını vurguladı. Bu süreçte vatandaşların ekonomik refahını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.