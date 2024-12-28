Cumhurbaşkanı Erdoğan Enflasyonla Mücadelede Kararlılık Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enflasyon Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uyguladıkları ekonomik programın öncelikli hedefinin enflasyonu düşürmek olduğunu belirtti. Erdoğan, "Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de enflasyon, tüm kötülüklerin anası konumundadır," dedi.

Enflasyonla Mücadelede Kararlılık

Erdoğan, enflasyon sorununu çözmeden ekonomik istikrarın sağlanamayacağını vurgulayarak, vatandaşların yaşam standartlarının artırılması için de gerekli adımların atılacağını sözlerine ekledi.