Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enflasyonu Düşürme Hedefini Vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığını yineleyerek, “Enflasyonu düşürerek milletimizin tamamını rahatlatacak şekilde alım gücünü artırmayı, refah seviyesini, fiyatları stabil tutarak yükseltmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yaptığı açıklamalarda, enflasyonun toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, hükümet olarak bu durumun üstesinden gelmek için gerekli adımları atacaklarının altını çizdi.