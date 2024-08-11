Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i Andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitleri Andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinde bölücü terör örgütü ile yaşanan çatışmada şehit düşen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin yedinci yılında anarak önemli bir mesaj verdi.

Sosyal Medya Üzerinden Paylaşım

Erdoğan, sosyal medya hesabından; “Bölücü terör örgütünün alçak saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Mücadele Vurgusu

Ayrıca, Cumhurbaşkanı, “Eren'imizin, Ferhat Astsubay'ımızın ve tüm şehitlerimizin katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.” diyerek, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.