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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta BM Genel Kurulu çerçevesinde Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 22:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu önemli buluşma, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta yapıldı.

New York'taki Temaslar

Erdoğan, Türk diplomatik misyonu olan Türkevi'nde birçok uluslararası liderle bir araya gelerek temaslarını sürdürüyor. Bu özel görüşme ise basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Her iki lider, bölgesel ve uluslararası meseleler üzerine fikir alışverişinde bulunmak amacıyla bir araya geldi. Bu tür ikili görüşmelerin, diplomasi açısından büyük bir öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’na...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’na katılmak için New York’a gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı (sağda) Türkevi’nde kabul etti. Başbakan Paşinyan, görüşme için Türkevi'ne geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’na...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’na katılmak için New York’a gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı (sağda) Türkevi’nde kabul etti. Başbakan Paşinyan, görüşme için Türkevi'ne geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’na...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’na katılmak için New York’a gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı (sağda) Türkevi’nde kabul etti. Başbakan Paşinyan, görüşme için Türkevi'ne geldi.

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