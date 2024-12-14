Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erzurum 2025 Turizm Başkenti Seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum 2025 Turizm Başkenti Duyurusunu Yaptı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, Erzurum'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 yılı turizm başkenti olarak seçildiğini duyurdu. "Tarihiyle, tabiatıyla, kültürüyle, mutfağıyla ve elbette dadaşıyla bu güzel şehir inşallah bu vesileyle tüm dünyaya tanıtılacak." ifadelerini kullandı.

Şehitler Anısına Başsağlığı

Konuşmasına, pazartesi günü Isparta'da kaza yapan helikopterde şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz'e Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Erdoğan, tüm şehitleri rahmetle andığını ifade etti.

Kongrelerin Önemi

Erdoğan, AK Parti'nin il kongrelerinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, Erzurum teşkilatına durmaksızın çalışarak desteklerini artırmaları için şükranlarını sundu. "AK Parti kongreleri düğün gibi, şölen gibi, bayram gibi olmalı." diyerek, partinin hayatını kaybeden mensuplarını da andı.

Erzurum'un Değeri Vurgulandı

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde verdikleri destek için Erzurumlulara teşekkür eden Erdoğan, "Bugüne kadar size mahcup olmadık. Erzurum halkına olan teşekkür borcumuzu daha çok çalışarak ödedik." dedi. Erdoğan, Erzurum'un milli değerlerini sayarak, Nene Hatun, Ibrahim Hakkı, Sümmani ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa gibi tarihi şahsiyetlere dikkat çekti.

Erzurum İçin Yeni Projeler

Erdoğan, Erzurum'a modern spor tesisleri kazandırmak istediklerini de belirtti. "20 bin kişilik stadyumu programa aldık. Hazırlıklarını tamamladık. İnşallah yakında yapımına başlayacağız." dedi. Yeni projelerle Erzurum'un değerlerini ve kimliğini daha da güçlendireceklerini vurguladı.

Bu önemli gelişmeler, Erzurum'un geleceği adına umut verici bir yol haritası sunuyor ve şehir halkının beklentilerini karşılamak adına atılacak adımların sinyallerini veriyor.