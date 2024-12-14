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Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da Sığınmacı Politikalarını Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'daki kongrede Suriye krizine yönelik politikalara vurgu yaptı ve yatırımları açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 17:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da Sığınmacı Politikalarını Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da Kritik Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Suriye krizinde izlenen politikaların doğruluğunu vurgulayan Erdoğan, 'Muhalefetin kışkırtmalarına rağmen Suriye krizinde ne kadar isabetli davrandığımızı hamdolsun bugün daha iyi görüyoruz' dedi.

Suriyeli Kardeşlerimize Kapılarımızı Açtık

Erdoğan, Suriyeli muhacirlere kapılarını açtıklarını ve bunu insani bir sorumluluk olarak üstlendiklerini ifade etti. 'Batılı ülkelerin sırtını döndüğü mazlumlara insanlık adına sahip çıktık' şeklinde konuşan Erdoğan, aynı zamanda muhalefetin bu durumu anlamadığını belirtti.

Erzurum'a Yapılan Yatırımlar ve Hedefler

Cumhurbaşkanı, Erzurum'a yapılan yatırımlar hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Son 22 yılda 411 milyar lira kamu yatırımı gerçekleştirildiğini duyuran Erdoğan, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan sosyal yardımlara kadar birçok alanda büyük projelerin hayata geçirildiğini ifade etti. Ayrıca, yeni sağlık tesisleri ve konut projeleri hakkında da bilgiler verdi.

Ulusal ve Uluslararası Vizyon

Türkiye'nin uluslararası isnadının önemine değinen Erdoğan, 'Kendi tecrübelerimizin yanı sıra 2200 yılı aşan geleneğe sahip Türk devlet aklının rehberliğinde planlarımızı yapıyoruz' dedi. Ayrıca, Suriye'yi yeniden inşa etme çabalarında Suriye halkının yanında olacaklarını belirtti.

Kongre Detayları ve Eğlenceli Anlar

Erdoğan'ın konuşmasının ardından, kongre sırasında Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla süslenmiş salonda çeşitli gösteriler yapıldı. Kongrede, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve diğer AK Parti yetkilileri de söz aldı.

Erdoğan'a, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu tarafından günün anısına bir hediye takdim edildi. 'Erzurum bizim canımız, sevdamız. Burası bizim göz bebeğimiz. Erzurum'u hep birlikte büyütmeye, güçlendirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz' şeklinde konuştu.

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