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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Vali ve Belediye Başkanı ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 19:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Vali ve Belediye Başkanı ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'a Ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile önemli bir kabul gerçekleştirdi. Bu buluşmada, Türkiye'nin doğu bölgesinin gelişimi için atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Çalışmalar Hakkında Bilgi Aldı

Erdoğan, Erzurum'daki ziyaretinde, Vali Çiftçi ve Başkan Sekmen'den kentte devam eden projeler ve çalışmalara dair kapsamlı bilgiler aldı. Erzurum’un potansiyelini artıracak projelerin detaylarını dinleyen Cumhurbaşkanı, yerel yönetimlerle işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Bu görüşme, Erzurum'un geleceği için atılacak adımların belirlenmesi açısından büyük bir önem taşıyor.

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