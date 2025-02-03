Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt'ta Eğitim Külliyesi Açılışında Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitim Külliyesinin Açılışında Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt'ta gerçekleştirilen Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılış töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Geleceğimizi emanet ettiğimiz, aydınlık yarınlarımızın güvencesi olan evlatlarımızın nitelikli ve çağın ötesinde bir eğitim almaları, ülkemizin istikbal ve istiklali açısından vazgeçilmezdir." dedi.

Başarılar Diledi

Erdoğan, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde tüm öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi. Ayrıca, hatıraları kalplerde yaşatılan şehit öğretmenler için de rahmet ve minnetle anarak, hayatını kaybetmiş tüm öğretmenlere de Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.

Modern Eğitim İmkanları Sunuluyor

Külliyede eğitim alacak gençlerin gelecekte önemli roller üstleneceğine inandığını belirten Erdoğan, 345 derslik, 88 laboratuvar, 33 destek eğitim odası gibi modern eğitim imkanlarını tanıttı. Ayrıca, 1000 kişi kapasiteli 2 konferans salonu, 500 kişilik kütüphane, 2 kapalı spor salonu ve birçok spor sahasının da öğrencilerin hizmetine sunulduğunu açıkladı.

Türkiye'nin En Büyük Planetaryumu Açılıyor

Erdoğan, külliyede Türkiye'nin en büyük planetaryumunu açacaklarını belirterek, İstanbul'a tam donanımlı bir eğitim ve öğrenim üssü kazandırdıklarını vurguladı. Planetaryum, uzay gözlem kulesi ile 350 metrekare oturum alanına sahip olacak.

Yeni Eserler Kazandırma Vurgusu

20 Ocak 2023 tarihinde temeli atılan bu külliyenin açılışını yapmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Her eser sahibini anlatır. Bizlere, ülkemize ve gençlere böyle eserler kazandırma imkanı veren Rabb'imize sonsuz hamd, desteklerini 22 yıldır bizden esirgemeyen necip milletimize de kalpten teşekkür ediyorum." dedi.

Erdoğan, eğitim konusunu ülkenin temel önceliklerinden biri olarak gördüklerini ve genç kuşakların eğitimine büyük önem verdiklerini belirtirken, geleceğe yön verecek gençlerin eğitilmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin Açılış Töreni'ne katıldı.