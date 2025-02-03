Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt'ta Eğitime Yönelik Yeni Külliye Açacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt'ta Yenilikçi Eğitim Külliyesi Açıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt'ta bulunan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirecek. Bu önemli etkinlik, eğitim alanındaki yatırımların ve gelişmelerin bir yansıması olarak görülüyor.

Külliye Hakkında Detaylar

Erdoğan'ın Erdoğan Dijital Medya hesabından yapılan açıklamaya göre, açılışı yapılacak külliye, 345 derslik, 88 laboratuvar, 500 kişilik kütüphane, 2 spor salonu, 8 basketbol sahası, suni çimli 2 futbol sahası ve 1000 kişilik 2 konferans salonu gibi modern eğitim ve spor olanakları sunacak.

Ayrıca, külliyeye ait çeşitli fotoğraflar paylaşılırken, bu projelerin özellikle genç nesil için yaratacağı fırsatlar vurgulandı.