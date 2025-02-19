Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eski Sisteme Dönüşe İzin Vermeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski sistemlerin geri getirilmesine asla müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eski Sisteme Dönüşe İzin Vermeyeceğiz'

Erdoğan: 'Eski Sisteme Dönüş Yok'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamada devletin kaynaklarının bir azınlığa aktarılmasına karşı durduklarını ifade etti. "Biz bu makamlarda olduğumuz sürece devletin kaynaklarının bir avuç seçkine aktığı eski sistemi geri getirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir," diyen Erdoğan, halkın menfaatlerine hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Eski Sistemle Kırılma

Erdoğan, önceki yönetim sistemlerinin topluma zarar verdiği ve sadece belirli grupların fayda sağladığını dile getirdi. Yeni yönetim anlayışının, halkın tüm kesimlerine eşit hizmet etmeyi amaçladığını vurguladı.

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