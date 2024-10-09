Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Kahraman'ı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'ı kabul etti.
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Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Görüşmenin basına kapalı bir şekilde yapıldığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı (solda) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.