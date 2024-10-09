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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Kahraman ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Kahraman'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'ı kabul etti.

Görüşme Detayları

Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Görüşmenin basına kapalı bir şekilde yapıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı (solda) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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