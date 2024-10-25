Cumhurbaşkanı Erdoğan Eurofighter Konusunda İyimser

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eurofighter Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı ikili görüşme hakkında önemli bilgiler paylaştı. Erdoğan, toplantıda Eurofighter konusunda olumlu adımlar atılabileceğini dile getirdi.

Almanya ve İngiltere'nin Destekleyici Tavrı

Görüşmede, İngiltere ve Almanya'nın Eurofighter projesine olumlu bir yaklaşım sergilediklerini belirtildi. Bu durum, söz konusu projede ilerleme kaydedilmesi açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Erdoğan'ın açıklamaları, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki uluslararası işbirliği çabalarının arttığı bir dönemde gelmesi açısından dikkat çekici.