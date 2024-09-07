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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eygi Ailesine Taziyelerini İletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden sivil aktivist Eygi'nin annesi ile görüştü ve taziyelerini sundu.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eygi Ailesine Taziyelerini İletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eygi Ailesi ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail tarafından gerçekleştirilen bir saldırı sonucunda yaşamını yitiren Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili olarak üzüntülerini paylaştı.

Anne Rabia Birden Eygi ile Taziye Telefonu

Olay, Batı Şeria’da gerçekleşen işgal karşıtı bir protesto sırasında meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu trajik olay sonrasında Rabia Birden Eygi ile telefon görüşmesi yaparak taziyelerini iletti.

Bu görüşme, Eygi ailesine destek ve başsağlığı bulmak amacıyla gerçekleştirildi ve olayın yarattığı derin üzüntüyü ifade etti.

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