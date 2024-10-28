Cumhurbaşkanı Erdoğan Fahiş Fiyat Artışlarına İlişkin Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fahiş Fiyat Artışlarının Üstesinden Geliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyat artışlarının bazı sektörlerde azaldığını ifade etti. Yapılan açıklamada, "Fahiş fiyat köpüğü belli başlı sektörlerde ortadan kalktı, kalkıyor. Bunun devamı gelecek" dedi.

Erdoğan, vatandaşların alım gücünü korumak için mücadele edeceklerini belirterek, "Vatandaşımızın helal lokmasına göz dikenlere göz açtırmayacağız" vurgusunu yaptı.

Kararlılık Mesajı

Bu açıklamalar, hükümetin fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı, halkın refahını ön planda tutarak, piyasalardaki dengesizliklerin giderileceğine dair güvence verdi.