Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Erbakan'ı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Refah Partisi Genel Başkanı'nı kabul edecek. Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Erbakan'ı kabul edecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00'de AK Parti Genel Merkezi'nde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul edecek. 

Görüşme, iki siyasi lider arasında gerçekleşecek ve önemli konularda karşılıklı görüş alışverişi yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, siyasi diyalog ve işbirliği çerçevesinde gerçekleşecek bu buluşma, parti liderleri arasındaki ilişkilerin ve politik gelişmelerin yakından takip edildiği bir dönemde gerçekleşiyor. Özellikle Yerel Seçim'e doğru yaklaşılırken siyasi liderlerin attığı her adım merak konusu oluyor.

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