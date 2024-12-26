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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 22:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Bu önemli buluşma, iki lider arasındaki dini diyalog ve iş birliğinin güçlendirilmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bu kabul hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." ifadelerine yer verdi.

Görüşmenin detaylarıyla ilgili daha fazla bilgi ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

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