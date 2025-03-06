Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile Mücadelede Yeni Dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik güçlerinin güçlendirilmesi ve hukuk dışı yapılarla mücadelenin önemine dikkat çekti. Erdoğan, "Emniyet, ordu ve jandarmamızı FETÖ'cü hainler başta olmak üzere hukuk dışı yapılardan temizledikçe terör örgütleriyle daha etkin mücadele imkanına kavuştuk" dedi.

Terörle Mücadelede Yeni Stratejiler

Bu açıklamalar, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Erdoğan, güvenlik güçlerinin reformlarına devam edeceğini ve vatandaşların güvenliğinin öncelikli bir hedef olduğunu ifade etti.