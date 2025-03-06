Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün İhanetlerine Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ'nün, milli projelerin engellenmesi, siyasi cinayetler, ajanlık faaliyetleri ve terörle mücadelenin sekteye uğratılması gibi birçok ihanetin arkasında olduğunu ifade etti.

FETÖ'nün Kötü Amaçları

Erdoğan, "Milli projelerin durdurulması ve siyasi cinayetlerin işlenmesi gibi olayların hepsinin gerisinde bu örgütün bulunduğunu biliyoruz. Terörle mücadelede de FETÖ tarafından yapılan ihanetler, ülkemizi çok zor bir duruma sokmuştur," dedi.