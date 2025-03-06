Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün İhanetlerine Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün milli projeleri engellemeye çalıştığını ve terörle mücadelede sekteye uğrattığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 20:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün İhanetlerine Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ'nün, milli projelerin engellenmesi, siyasi cinayetler, ajanlık faaliyetleri ve terörle mücadelenin sekteye uğratılması gibi birçok ihanetin arkasında olduğunu ifade etti.

FETÖ'nün Kötü Amaçları

Erdoğan, "Milli projelerin durdurulması ve siyasi cinayetlerin işlenmesi gibi olayların hepsinin gerisinde bu örgütün bulunduğunu biliyoruz. Terörle mücadelede de FETÖ tarafından yapılan ihanetler, ülkemizi çok zor bir duruma sokmuştur," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Karatay Belediyesi'nden Öğrencilere YKS Desteği

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı

Benzin Fiyatlarında Dev İndirim Müjdesi: 1 Lira 30 Kuruş!

Emeklilere ve Çalışanlara Müjde: Yüksek Promosyon Anlaşmaları Gerçekleşti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Go-Kart Pistinde Yangın: Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Bakan Ersoy: Vakıflar Toplumsal Bağlarımızı Güçlendiren Temel Taşlardır
3
NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD-Ukrayna Görüşmeleri İçin Temkinli İyimser
4
Şili'de 6 Büyüklüğünde Deprem: Antofagasta'da Gerçekleşti
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 'Her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmalıyız'
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güvenlik Açıklaması: Kalıcı Güvenlik İklimi Vurgusu
7
Polonya, NATO Savunma Hedefini Yüzde 3'e Çıkarmak İçin Başvurdu

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı

Bakandan Kırsal Ekonomiye Dev Destek: 3.7 Milyar TL Hibe Paketi

Emeklilere ve Çalışanlara Müjde: Yüksek Promosyon Anlaşmaları Gerçekleşti

Emekli Promosyonu 25.000 TL ile Yeniden Belirlendi!

Milyonlarca Emekliye Nisan Ayı Zam Müjdesi! Yeni Oran Açıklandı

Karatay Belediyesi'nden Öğrencilere YKS Desteği

Benzin Fiyatlarında Dev İndirim Müjdesi: 1 Lira 30 Kuruş!

2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Rakamlar verildi

Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek

Kamuya 495 Personel Alımı Başlıyor: KPSS’li KPSS’siz Başvuru İmkanları

Ticaret Bakanlığı'ndan Uyarı: Çocuğunuzun Sağlığı Tehlikede, O Oyuncakları Atın!

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı