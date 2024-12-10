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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'deki İhlallere Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insan hakları savunucularının Filistin'deki mezalime sessiz kalmasını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 12:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'deki İhlallere Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin’deki İhlalleri Kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insan hakları savunucusu olduklarını iddia edenlerin Filistin’deki mezalime seyirci kalmalarını sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, bu durumun tarihe kara bir leke olarak geçeceğini belirtti.

İnsan Hakları ve Temsilcilik

Erdoğan, yaptığı basın açıklamasında, insan hakları savunucularının suskunluğunun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Filistin'deki bu büyük acılara, bu mezalimlere göz yummak, sessiz kalmak, gizli destek vermek, insanlık tarihinin kara sayfalarına adını yazdırmaktır." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, uluslararası platformda insan hakları savunucularının durumunu yeniden gözden geçirmesi açısından önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

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