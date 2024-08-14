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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Dönemini Destekledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmede Filistin'e desteğini yineledi ve İsrail'in engellenmesi konusunda kararlılık vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 22:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Dönemini Destekledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerçekleştirdiği toplantıda, Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına olan desteğinin devam edeceğini vurguladı.

İsrail'le İlişkiler ve Türkiye'nin Kararlılığı

Görüşmenin detaylarına inen Erdoğan, İsrail'in saldırılarının durdurulması adına çalışmaların süreceğini belirtti. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığının altını çizerken, Filistin halkına yönelik dayanışma mesajı verdi.

Bu görüşmenin, uluslararası platformda Filistin meselesinin daha fazla gündeme gelmesine katkı sağlaması bekleniyor.

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