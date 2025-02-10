Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin Halkına İkinci Bir Nekbe Yaşatmaya Kimsenin Gücü Yetmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son konuşmada Filistin halkına destek verdi ve "Filistin halkına ikinci bir Nekbe yaşatmaya, Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, devamında Filistin'in haklarını korumanın Türkiye'nin uluslararası sorumlulukları arasında olduğunu belirtti. Bu bağlamda, Filistin'e dönük saldırıların asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları, Filistin davasına olan bağlılığın ve uluslararası toplumda adalet arayışının sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.