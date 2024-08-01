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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin İçin Acil İnsani İttifak Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'deki Müslüman ve Hristiyanların huzuru için insani ittifak oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin İçin Acil İnsani İttifak Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği görüşmede Filistin'de yaşayan Müslümanlar ve Hristiyanların güvenli bir yaşam sürmeleri için acilen harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

İnsani İttifakın Önemi

Erdoğan, uluslararası toplumun bir araya gelerek bir insanlık ittifakı oluşturması gerektiğini vurguladı. Huzurun sağlanması için geç kalmadan adım atılması gerektiğini ifade etti.

Bu açıklamalar, Filistin'deki güncel durum nedeniyle hayati önem taşıyor. Erdoğan, tüm insanlığın sorumluluk alması gerektiğine dikkat çekti.

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