Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin İhtilafında Destek Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasındaki görüşme, Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına destek verme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Görüşmenin Detayları

2,5 saat süren toplantıda, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, kalıcı barış için atılması gereken adımlar ve güncel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan'ın Vurguları

Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğini sürdüreceğini dile getirerek, İsrail'in durdurulmasına ve uluslararası toplumu bu konuda harekete geçirmeye devam edeceğini ifade etti.

İnsani Durum ve Acil Ateşkes

Erdoğan, Gazze'de süregelen insan hakları ihlallerine de dikkat çekerek, Batılı ülkelerin sessizliğinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Aynı zamanda, acil ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaşımı için tüm ülkelerin daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Meclis Ziyareti

Erdoğan, Abbas'ın yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hitap edecek olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.