Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'in Geleceği Konferansı'nda İsrail'in Zulmünü Kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin İçin Kritik Açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin’in Geleceği Konferansı’nda uluslararası örgütlerin İsrail’in büyük zulümleri karşısında yaşadığı çaresizliği eleştirdi.

Filistin Davasına Dayanışma Vurgusu

AK Parti Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe katılan Erdoğan, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dahil olduğu uluslararası kuruluşların, İsrail'in vurdumduymazlıklarına nasıl bigane kaldığını hep birlikte üzüntüyle izledik.” şeklinde konuştu.

Filistin halkı için umut ve adalet dilediğini ifade eden Erdoğan, “Bu konferansın Filistin ve Gazzeli mazlumlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. Ayrıca, kalbi Kudüs için atan ve Filistin davasına destek veren herkesi saygıyla selamladı.

İsrail'in Saldırıları ve İnsan Hakları İhlalleri

Erdoğan, “Geçen yıl 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırıları, Filistin meselesini yeniden dünya gündemine getirdi.” diyerek, Gazze’de yaşanan trajediler ve devam eden zulümler hakkında da konuştu.

Konferansın, “Filistin meselesini çok yönlü tartışmayı sağlayacağına” vurgu yapan Erdoğan, bu süreçte yaşanan insanlık dramını da gözler önüne serdi.

Uluslararası Toplumun Tepkisi

Erdoğan, uluslararası insan hakları örgütleri ve medya organlarının, Filistin meselesinde nasıl bir sessizliğe gömüldüklerini belirterek, “Batı’nın savunduğu değerler, Filistin'de yaşanan zulmün karşısında birer birer unutuldu.” şeklinde eleştirilerde bulundu.

Etkileyici bir biçimde ifade eden Erdoğan, “Bu zulümler on yıllardır devam ediyor ve dünya şimdi gözlerini açsa da, Filistin halkının çektiği acılar asla sona ermiyor.” dedi.

Erdoğan, Filistin halkının uğradığı soykırıma ve devam eden işgale dikkat çekerek, “Bu mesele insanlığın meselesidir ve çözülmesi önemlidir” ifadesinde bulundu.