Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı İçin TBMM'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin konulu olağanüstü toplantıyı izlemek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldi.
Törenle Karşılandı
Erdoğan, Meclis'e girişi sırasında tören mangası tarafından karşılandı. Bu anacional bir önem taşırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan marşlara eşlik etti.
Filistin Devlet Başkanı ile Görüşme
Meclis'e giriş esnasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir süre sohbet eden Erdoğan, ayrıca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte fotoğraf çektirdi.
Toplantıya Geçiş
Erdoğan, daha sonra Abbas'ın konuşmasını takip etmek üzere TBMM Genel Kurul Salonu'na geçti ve burada önemli görüşmeler yapıldı.