Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı İçin TBMM'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin konulu olağanüstü toplantıyı izlemek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldi.

Törenle Karşılandı

Erdoğan, Meclis'e girişi sırasında tören mangası tarafından karşılandı. Bu anacional bir önem taşırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan marşlara eşlik etti.

Filistin Devlet Başkanı ile Görüşme

Meclis'e giriş esnasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir süre sohbet eden Erdoğan, ayrıca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Toplantıya Geçiş

Erdoğan, daha sonra Abbas'ın konuşmasını takip etmek üzere TBMM Genel Kurul Salonu'na geçti ve burada önemli görüşmeler yapıldı.