Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Meselesine Değindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyası olarak Filistin meselesinin kalıcı ve adil bir çözümle sonuçlanması için gösterilecek çabaların büyük önem taşıdığını vurguladı.

Önemli Vurgular

Erdoğan, uluslararası toplulukların bu konuya duyarlılık göstermesinin, Filistin halkının haklarını savunmak için kritik bir adım olduğunu ifade etti. Türk Dünyası İlişkileri

Filistin sorununa dair atılacak her adımın, Türk dünyası ülkeleri arasında dayanışmanın bir göstergesi olduğunu belirtti.