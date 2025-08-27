Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinlilerin Hesabı Eninde Sonunda Sorulacaktır

Erdoğan'dan sert tepki ve dayanışma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Filistin'de yaşananlara ilişkin güçlü bir tepki verdi.

Erdoğan, sözlerinde "Her gün kameralar önünde kalleş kurşunların ve bombaların hedefi olan Filistinli kardeşlerimizin hesabı eninde sonunda sorulacaktır" ifadelerini kullandı.

Mesajında, saldırılara dikkat çekerek mağdur Filistinlilere yönelik dayanışma vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluların hesap vereceğini belirtti.

Erdoğan'ın bu sözleri, Filistin meselesine ilişkin ulusal ve uluslararası kamuoyunda yankı bulacak nitelikte oldu.