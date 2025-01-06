Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçılıkla Mücadelede Boykot En Etkili Araç

Erdoğan: Fırsatçılıkla Mücadelede En Etkili Yöntem Boykottur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından milletle buluştu ve ekonomik zorluklar konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Pahalı ürün satanları dize getirecek en etkili yöntemlerden birisi, muhalefet rahatsız olsa da hiç şüphesiz boykottur. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz satın almama özgürlüğümüzdür," dedi.

Enflasyonla Mücadele Başarıları

Erdoğan, Türkiye'nin ihracat rakamlarını artırırken enflasyon ve istihdamda da önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti. TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon verilerinin, enflasyonla mücadelede doğru yolda olduklarını kanıtladığını vurguladı. "Uyguladığımız politikalar sayesinde enflasyon, aralıkta aylık bazda yüzde 1,03, yıllık bazda ise yüzde 44,38'e gerilemiştir," diye ekledi.

Fırsatçılıkla Mücadele ve Denetimler

Cumhurbaşkanı, geçmişte yapılan denetimlerde fahiş fiyat uygulayan 224 bin firmaya yaklaşık 5 milyar lira ceza kesildiğini açıkladı. Özellikle otomotiv, emlak ve kuyumculuk sektörlerinde 1555 kişiye toplam 366 milyon lira ceza uygulandığını açıkladı. Ayrıca, sağlıklı gıdaya erişim için 2024 yılında 1,3 milyon denetim yapılacağını söyledi.

Serbest Piyasa ve Gelecek Vizyonu

Erdoğan, serbest piyasa ilkelerinin öneminden bahsederek, "Serbest piyasa 'kuralsızlık' demek değildir. Amacımız, işleyişin daha sağlıklı bir zeminde yürütülmesini temin etmektir," dedi. Hayat pahalılığı ile mücadelede vatandaşların bilinçli tüketim yapmasının önemine dikkat çeken Erdoğan, bu konuda devlet ve milletin el ele vererek daha etkin sonuçlar alabileceğini vurguladı.

Sonuç olarak, Erdoğan, enflasyonla mücadelede son 1,5 yılda kaydedilen gelişmelerin, tüm vatandaşların alım gücünü artıracağını ve 2025'te bu konunun büyük ölçüde çözüme kavuşacağını ifade etti.