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Cumhurbaşkanı Erdoğan Futbol Sahası Sayısını Artırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de futbol sahası sayısının 2002'den bu yana 2,5 kat arttığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan Futbol Sahası Sayısını Artırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2002 yılı itibarıyla Türkiye genelinde var olan futbol sahası sayısının 595 olduğunu belirtti. Erdoğan, bu sayının bugün itibarıyla 2,5 kat artış göstererek bin 365'e ulaştığını ifade etti.

Futbol Altyapısının Gelişimi

Bu artışın, Türkiye’de futbol altyapısının geliştirilmesine büyük katkı sağladığını söyleyen Erdoğan, sporun önemine vurgu yaparak, genç neslin sporla daha fazla buluşmasını sağlamak için yatırımlara devam edeceklerini açıkladı.

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