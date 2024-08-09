Cumhurbaşkanı Erdoğan Futbol Sahası Sayısını Artırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2002 yılı itibarıyla Türkiye genelinde var olan futbol sahası sayısının 595 olduğunu belirtti. Erdoğan, bu sayının bugün itibarıyla 2,5 kat artış göstererek bin 365'e ulaştığını ifade etti.

Futbol Altyapısının Gelişimi

Bu artışın, Türkiye’de futbol altyapısının geliştirilmesine büyük katkı sağladığını söyleyen Erdoğan, sporun önemine vurgu yaparak, genç neslin sporla daha fazla buluşmasını sağlamak için yatırımlara devam edeceklerini açıkladı.