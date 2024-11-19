Cumhurbaşkanı Erdoğan: G20 Liderler Bildirgesinde Gazze'ye Güçlü İfadeler Var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamada G20 toplantısında Türkiye'nin girişimleri sayesinde Gazze ile ilgili önemli ifadelere yer verildiğini belirtti.

G20 Liderler Bildirgesi

Erdoğan, "Girişimlerimizin de neticesinde G20 liderler bildirgesinde Gazze'ye dair güçlü ifadeler yer aldı" diyerek, uluslararası toplumun bu konuda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Böylelikle, Türkiye'nin diplomatik çabalarının ve uluslararası platformlardaki etkisinin altını çizen Erdoğan, Gazze'deki insani durumu gündeme getirmenin önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.