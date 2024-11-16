Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi İçin Brezilya'ya Gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18-19 Kasım 2024 tarihlerinde Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde yapılacak olan 19. G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'yı ziyaret edecektir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Erdoğan'ın zirveye katılacağını bildirdi. Altun, zirvenin ana temasının 'Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek' Altun, "G20 Liderleri, zirve sırasında çeşitli konular üzerinde görüş alışverişinde bulunacak ve bu bağlamda Cumhurbaşkanımız, diğer katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirecektir," dedi. Zirve, dünya genelindeki liderlerin iş mahkemeleri ve ekonomik işbirliğini artırmak amacıyla bir araya geleceği önemli bir platform olacak. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.