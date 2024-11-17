Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi İçin Brezilya'ya Gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi İçin Brezilya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak amacıyla özel uçak "CAN" ile bugün saat 08.43'te Brezilya'ya doğru yola çıktı.

Uğurlama Töreni

Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Birlikte Giden İsimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı diğer yetkililer de eşlik etti.

Erdoğan'ın zirvedeki katılımı, uluslararası diplomaside Türkiye'nin rolünü pekiştirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.