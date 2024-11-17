DOLAR
34,42 0%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 0%
BITCOIN
3.115.275,89 0,26%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi İçin Brezilya'ya Gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçağı ile Brezilya'ya hareket etti.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 08:52
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 08:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi İçin Brezilya'ya Gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi İçin Brezilya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak amacıyla özel uçak "CAN" ile bugün saat 08.43'te Brezilya'ya doğru yola çıktı.

Uğurlama Töreni

Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Birlikte Giden İsimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı diğer yetkililer de eşlik etti.

Erdoğan'ın zirvedeki katılımı, uluslararası diplomaside Türkiye'nin rolünü pekiştirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
G20 Liderler Zirvesi Rio de Janeiro'da Başlıyor: Adil Bir Dünya İçin Toplanıyorlar
2
İlkokul Öğrencileri Depremlerde Ses Olmak İçin 'Can Düdüğü' Üretiyor
3
Şanlıurfa'daki Trajik Kaza: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti, Anne Ağır Yaralı
4
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Brezilya'da Dezenformasyonla Mücadele Toplantısı Düzenledi
5
Felçli Köpek 'Dobby', Kök Hücre Tedavisi ile Yeniden Yürümeye Başladı
6
Ağrı Ovası Beyaza Büründü: Kar ve Sis Etkili Oldu
7
Ticaret Bakanı Bolat, Irak'ta İhracatçı ve Müteahhitlerle Görüşecek

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!