Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde Aile Fotoğrafı Çekiminde Yer Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı. Bu önemli etkinlik, uluslararası liderlerin bir araya geldiği berberlik ve işbirliğini simgeliyor.

Erdoğan, MIKTA Liderler Buluşması'nın ardından zirve kapsamındaki ilk fotoğraf çekiminde yer alarak, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile yan yana durdu. Fotoğraf çekimi sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Fotoğraf çekiminin esnasında liderler, birbirlerinin elini tutarak olumlu bir atmosfer oluşturdu ve alkışlar eşliğinde bu anı ölümsüzleştirdi. Bu an, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine yönelik güzel bir adım olarak değerlendirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.