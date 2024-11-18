DOLAR
34,61 -0,5%
EURO
36,7 -1,19%
ALTIN
2.905,3 -2,39%
BITCOIN
3.132.549,99 -0,99%

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde Aile Fotoğrafı Çekiminde Yer Aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde liderlerle aile fotoğrafı çekimi yaparak uluslararası ilişkileri güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 22:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde Aile Fotoğrafı Çekiminde Yer Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı. Bu önemli etkinlik, uluslararası liderlerin bir araya geldiği berberlik ve işbirliğini simgeliyor.

Erdoğan, MIKTA Liderler Buluşması'nın ardından zirve kapsamındaki ilk fotoğraf çekiminde yer alarak, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile yan yana durdu. Fotoğraf çekimi sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Fotoğraf çekiminin esnasında liderler, birbirlerinin elini tutarak olumlu bir atmosfer oluşturdu ve alkışlar eşliğinde bu anı ölümsüzleştirdi. Bu an, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine yönelik güzel bir adım olarak değerlendirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD, Batı Şeria'da Toprak Gasplarına Yaptırım Uyguladı
2
Trump, Düzensiz Göçmenlerin Toplu Sınır Dışı Edileceğini Açıkladı
3
Anadolu Otoyolu'nda Kaza: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı, Ulaşım Aksadı
4
Van'da Kaya Parçası Düşmesi: Bir Çoban Hayatını Kaybetti
5
Enerji Bakanlığı 2025 Bütçesi Görüşüldü: Rekor Gelir Hedefleri ve Eleştiriler
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Albanese ile Görüştü
7
Güney Kore'den İsrail'e Yerleşim Faaliyetlerini Durdurma Çağrısı

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme